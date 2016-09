"Quanti gli asilanti scomparsi dai centri d’accoglienza?"

Boris Bignasca chiede chiarimenti al Governo in merito alle persone resesi irreperibili durante le procedure per l'ottenimento dell'asilo nelle strutture ticinesi.

Come ormai è noto, la pressione alla frontiera sud della Svizzera è nettamente aumentata con l’arrivo della bella stagione. La contemporanea chiusura di vie migratorie quali quella dei Balcani o di Ventimiglia, ha notevolmente contribuito ad aumentare le entrate – illegali e non – nel nostro Cantone. Nel solo mese di agosto la “Regione IV” ha registrato ben 6'376 entrate illegali. A livello nazionale, le entrate di questo tipo in Svizzera sono leggermente calate rispetto a luglio, ma si mantengono comunque su cifre nettamente superiori rispetto al medesimo periodo del 2015.

Normale quindi che le strutture destinate all’accoglienza e alla registrazione in Ticino risultino sotto pressione.

Pochi giorni fa era stato reso noto dalla Segreteria di stato della Migrazione come numerosi candidati all’asilo avessero fatto perdere le proprie tracce durante la procedura di smistamento nei rispettivi cantoni d’accoglienza. Sempre secondo la SEM, in giugno, luglio e agosto, sono “sparite” dal 20 al 40 % di tutte quelle persone che avevano detto di voler presentare una domanda d'asilo, molte delle quali entrate nel Paese proprio dalle frontiere sud.

In un’interrogazione odierna al Consiglio di Stato, Boris Bignasca chiede al governo di fare chiarezza su quelle persone “scomparse” durante le procedure per la richiesta d’asilo.

Citando un recente articolo del Blick, il granconsigliere leghista sottolinea come “molti richiedenti l'asilo attribuiti ai Cantoni scompaiono durante la loro procedura” Secondo Bignasca, “questo dimostra quanto la Lega dei Ticinesi va dicendo da tempo, ossia che la migrazione in atto negli ultimi 5-10 anni verso la Svizzera e in generale verso l'Europa non è una migrazione di persone in cerca di protezione, bensì di una migrazione strettamente economica”.

Secondo il deputato leghista, “la situazione è evidentemente scappata di mano alla Confederazione e ai dipartimenti cantonali in carica della gestione dei sedicenti richiedenti l'asilo attribuiti ai Cantoni. A farne le spese sono la sicurezza interna e i costi della socialità; infatti, non vi è da escludere che coloro cui vengono affidati i sedicenti richiedenti l'asilo non annuncino subito la loro scomparsa, in modo da incassare comunque i soldi per vitto, alloggio e accudimento.

Non è infatti una novità che il “business dell’accoglienza” sia lucroso nell'ambito migratorio, come i vari scandali nella vicina Penisola hanno dimostrato. Ma anche da noi è altrettanto lucrosa, visto il grande impegno delle opere sociali legate ad associazioni più o meno trasparenti”.

Bignasca chiede quindi al Governo i seguenti chiarimenti:

Si conferma l'informazione per cui oltre la metà dei sedicenti richiedenti l'asilo registrati a Chiasso scompare nei giorni e settimane successive?

Se si, cosa ha intrapreso il Cantone per correggere tale situazione?

A quanto ammontano al 31.08.2016 i costi per la gestione dei richiedenti l'asilo attribuiti al Ticino, e qual è lo scostamento rispetto al preventivo 2016 sempre per lo stesso periodo?

A quanto ammontano al 31.08.2016 i costi per la gestione degli asilanti riconosciuti residenti in Ticino, e qual è lo scostamento rispetto al preventivo 2016 sempre per lo stesso periodo?

Quanti sono stati i richiedenti l'asilo o asilanti scomparsi negli ultimi anni, e nel 2016 al 31.08.2016? Quale è stato il loro destino?

In quanti casi, a seguito della scomparsa, si è proceduto al loro arresto e invece in quanti casi si è proceduto nuovamente ad erogare loro aiuti sociali?

Dei richiedenti attribuiti ad enti esterni, quanti sono scomparsi negli ultimi anni? Gli enti hanno denunciato prontamente la loro scomparsa? Ci sono stati casi di abusi riscontrati?

