Quei finti frontalieri furbetti

di Martina Salvini

Sono oltre 65mila i lavoratori frontalieri nel nostro Cantone. Tra coloro che dispongono di un permesso G, occorre però fare un distinguo tra chi risiede entro i 20 chilometri dal confine e chi abita invece fuori. Si tratta di una differenza estremamente rilevante dal punto di vista fiscale: in effetti, i cosiddetti “frontalieri fiscali” sono esentati dal dover pagare le imposte sul reddito in Italia, in quanto è il Ticino a dover riversare all’Italia il 38% delle tasse pagate in Svizzera dal frontaliere. Diverso è invece per i frontalieri fuori fascia, tenuti a dichiarare in Italia il reddito da lavoro maturato in Svizzera, pagando le tasse (l’aliquota sull’imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF - viene applicata sul reddito svizzero decurtato degli oneri sociali versati in Svizzera e di una franchigia di 7.500 euro; dall’IRPEF viene poi detratta proporzionalmente l’imposta alla fonte pagata in Svizzera). E qui si arriva al punto della questione: essendo chiaramente più conveniente risiedere entro i 20 chilometri, come ci si assicura che non vi sia chi fa il furbo, spostando ad esempio la residenza ma vivendo altrove? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Puglia, responsabile dell’Ufficio frontalieri dell’OCST.

«Facciamo una premessa: quando il lavoratore viene assunto il datore di lavoro fa compilare un formulario di annuncio per l’imposta alla fonte. C’è uno spazio riservato alla residenza del lavoratore e uno al coniuge. Se il lavoratore inserisce quale residenza un Comune italiano entro i 20 km dal confine, ma poi dichiara che la moglie ha la residenza a Milano, l’Ufficio imposta alla fonte cantonale considera il lavoratore residente a Milano, perché è lì che si trova il centro dei suoi interessi. In questo caso quindi vengono applicate le aliquote del lavoratore fuori fascia – che in certi casi sono più alte - e l’Ufficio imposta alla fonte non è di conseguenza tenuto a versare alcun ristorno all’Italia». I ristorni vengono infatti versati solo per quei lavoratori frontalieri che risiedono nella fascia di confine insieme alla famiglia.