"Quella legge va contro la proprietà privata"

di Nicola Mazzi

L’edilizia sta vivendo un momento delicato. Dopo la grande euforia degli ultimi anni, sta rallentando un po’. Questo è anche un momento di trasformazione a livello normativo. In particolare è attesa la legge edilizia e soprattutto il regolamento cantonale della nuova legge sulla pianificazione del territorio. Su questo e altri temi parliamo con Nicola Bagnovini, direttore della SSIC-Ti, facendo il punto della situazione in vista delle vacanze del settore, programmate, come sempre, ad agosto.

Sono in arrivo diverse leggi fondamentali per il settore (legge edilizia e legge sulla pianificazione del territorio su tutti). Cosa ne pensa?

Riguardo alla riforma della Legge Edilizia si attendono delle semplificazioni in particolare per le procedure più frequenti: oggi per costruire una casetta ci vuole più carta che cemento. In questo senso abbiamo ricevuto rassicurazioni da parte del Dipartimento competente che si cercherà di ridurre al minimo la burocrazia e questo, è bene ricordarlo, avvantaggia i committenti che in definitiva sono poi i cittadini. Per la Legge sulla Pianificazione del Territorio, o meglio per la sua applicazione cantonale, sono molto preoccupato in quanto la prospettiva è che i cittadini si trovino confrontati con dei dezonamenti o delle riduzioni delle potenzialità edificatorie di parecchi terreni. Senza entrare in dettagli tecnici, il rischio è che chi possiede un terreno si trovi confrontato con quello che di fatto è un esproprio (o una rasatura delle potenzialità edificatorie) senza però ottenere un giusto indennizzo: qualcosa di inaccettabile a mio avviso! Un vero e proprio attacco alla proprietà privata frutto di una Legge federale votata nel 2013 dal Popolo svizzero. Andranno poi chiarite le conseguenze sui Comuni che si troveranno a dover applicare il tutto, seguendo le disposizioni del Piano direttore cantonale attualmente in fase di consultazione.

Si spieghi meglio cosa intende quando parla di esproprio senza indennizzo e del ruolo dei Comuni?

Fondamentalmente si tratta della possibilità di ridurre la capacità edificatoria, l’indice di sfruttamento, anche oltre il 20% (in casi particolari fino al 50%) senza dover pagare un indennizzo monetario. Capisce che per i cittadini che ad esempio hanno un pezzo di terreno, comprato facendo grandi sacrifici, che vorrebbero un giorno dare ai propri figli si tratterebbe di una vera e propria confisca immotivata. Per quanto concerne i Comuni invece il rischio è che in ultima analisi la parte dei “cattivi” toccherà a loro in quanto saranno loro a dover decidere quali terreni saranno toccati da queste misure: un compito decisamente ingrato e ingiusto in quanto è il Cantone che darà le indicazioni di massima sulla scorta delle disposizioni nazionali.