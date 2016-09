Quickmail creerà 110 impieghi in Ticino

"Ora offriamo anche in Ticino delle interessanti opportunità di lavoro per casalinghe, lavoratori part-time e pensionati attivi. Ad esempio a Lugano stiamo cercando 20 dipendenti": così Quickmail, unico fornitore di servizi postali privato della Svizzera che impiega già 2'606 agenti di distribuzione in tutto il Paese, annuncia il suo arrivo a sud delle Alpi

La responsabile locale Alessandra Ulmann spiega che da ottobre l'azienda inizierà l’espansione progressiva della sua zona di distribuzione nelle città e dintorni di Lugano, Locarno e Bellinzona. Entro giugno 2017 la copertura di distribuzione dovrebbe essere compiuta per tutto il Cantone.

Presente in quasi tutti i Cantoni

Con l'avvio in Ticino, Quickmail è ormai presente in 25 dei 26 cantoni svizzeri e nel Principato del Liechtenstein. "Poiché la quantità di invii in Ticino è notevolmente minore rispetto alla Svizzera tedesca e occidentale, nei prossimi anni rileveremo in Ticino una perdita. Solo dopo l'abolizione del monopolio residuo della posta fino a 50 g questo investimento mostrerà i suoi vantaggi", sottolinea invece Christof Lenhard, amministratore delegato della Quickmail. "Tuttavia noi vorremmo, con il nostro passo, mandare un chiaro segnale al mondo politico e all’amministrazione federale, che Quickmail non può essere discriminata né da decisioni politiche, né dall’aggiudicazione di appalti pubblici tramite l’amministrazione federale rispetto alla Posta".

Nella nota stampa viene inoltre annunciato che è in progetto di distribuire anche nell’ultimo cantone mancante, ossia Giura, dall’inizio del 2017.

Informazioni per i candidati interessati e modulo di iscrizione si possono trovare su sito www.quickmail-ag.ch/Jobs.

(Red)