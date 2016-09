Radar segnalati? "Non servono"

La decisione del Gran Consiglio in merito alla segnalazione radar (vedi correlati) "così come formulata non è applicabile". A dirlo, sul Corriere del Ticino, è il capo del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi, che riferisce dell'esito dei test ordinati alla polizia cantonale.

Il 18 aprile, lo ricordiamo, evadendo due mozioni, il Gran Consiglio ticinese aveva invitato il Governo a segnalare 200 metri prima le postazioni radar mobili e a mettere fine all'aumento dei controlli.

Ma stanto ai test - pensati con segnalazione, radar e, 300 metri dopo, un radar amico - è emerso chiaramenteo che gli automobilisti rallentino per evitare la multa, per poi tornare a premere sull'acceleratore.

Il cantone studia quindi alternative, come la segnalazione generica delle aree dove possono avvenire i controlli.

(Red)

