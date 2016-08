Raffaella Castagnola direttrice della Divisione cultura

Il Consiglio di Stato ha nominato Raffaella Castagnola Rossini Direttrice della Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU) del DECS.

Castagnola Rossini succede a Sandro Rusconi, che il 31 marzo 2017 andrà in pensione. Nata il 16 aprile 1960 a Lugano, ha conseguito la laurea in Lettere all’Università di Firenze, il dottorato all’Università di Bologna e la libera docenza all’Università di Zurigo. Dal 1988 al 1991 è stata docente di scuola Media e di Liceo alla Scuola Svizzera di Roma. Dal 1991 al 2003 ha lavorato all’Università di Ginevra, prima come assistente dottore, poi come Maître-assistante e come Chargée de cours. Per due anni ha lavorato alla SUPSI come responsabile del «Servizio Cultura».

Nel 2003 ha ottenuto la «Venia Legendi» all’Università di Zurigo. Dal 2003 al 2010 è stata Professore Assistente di Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea all’Università di Losanna.

Nel 2013 ha ottenuto il grado di Titularprofessorin all’Università di Zurigo. Come professore invitata ha insegnato all’Università di San Gallo e all’Università della Svizzera italiana. Ha partecipato e segue progetti scientifici del Fondo nazionale per la ricerca scientifica. Dal 2012 ha affiancato all’attività accademica la responsabilità della pagina culturale del “Corriere del Ticino” e dal 2016 il coordinamento dei settori “Cultura, Spettacoli, Extra”.

Dal 2010 è Presidente della Società Dante Alighieri di Lugano ed è membro di diverse commissioni e associazioni culturali. Raffaella Castagnola Rossini assumerà il nuovo ruolo a partire dal primo aprile 2017, data per la quale è previsto il pensionamento di Sandro Rusconi.

