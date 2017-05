Referendum finanziario: ecco le firme

Consegnate oggi, lunedì, almeno 13mila firme a sostegno dell'iniziativa costituzionale per l'introduzione di un referendum finanziario in Ticino. L'iniziativa, lanciata da Alberto Siccardi e Sergio Morisoli (insieme a rappresentanti di diversi partiti politici), chiede di mettere in votazione popolare qualsiasi spesa o investimento effettuato dal Cantone. Un modo questo per controllare le uscite dell’Amministrazione cantonale.

Se introdotto, spese cantonali ricorrenti o investimenti superiori ad una determinata soglia (non ancora fissata) andrebbero obbligatoriamente posti in votazione popolare, come succede quando si modifica la Costituzione cantonale o federale oppure quando la Confederazione conclude accordi internazionali.

(Red)