Referendum finanziario, mancano 1'600 firme

A una decina di giorni dal termine per la consegna delle sottoscrizioni necessaria per la sua riuscita del testo, l'esito dell'iniziativa è ancora incerto.

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza del termine dell’iniziativa per il referendum finanziario obbligatorio, previsto il 29 maggio, e l’esito è più incerto che mai. Stamane i promotori dell’iniziativa hanno consegnato alla Cancelleria dello Stato 4'653 firme vidimate che andranno ad aggiungersi alle circa 4’200 firme attualmente in fase di vidimazione presso le Cancellerie comunali. Ma per arrivare alle 10'000 firme necessarie mancano ancora circa 1’600 firme (compreso un piccolo margine di sicurezza), per cui la riuscita dell’iniziativa è veramente legata a un filo.

"Probabilmente il destino dell’iniziativa si deciderà domenica 21 maggio, quando in occasione della votazione federale e cantonale saranno in funzione alcune bancarelle davanti ai locali di voto delle principali località del Cantone, e in particolare: Lugano (Molino Nuovo , Viganello e Municipio) , Bellinzona, Locarno, Mendrisio, Minusio e Losone", scrivono i promotori in un comunicato stampa.

Fino al 29 maggio chiunque fosse interessato potrà firmare il testo direttamente agli sportelli delle Cancellerie comunali di tutto il Cantone.

(Red)