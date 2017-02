Restyling per il Servizio immatricolazioni

Nella sede della Sezione della circolazione a Camorino è giunto il momento di rinnovare gli spazi del Servizio immatricolazioni, uno dei più sollecitati dell’Amministrazione cantonale con oltre 300mila pratiche evase ogni anno.

A 30 anni dagli ultimi interventi, dal mese di marzo i locali saranno ammodernati in modo da garantire un servizio ancora migliore ai numerosi utenti. Per questo motivo, il Servizio immatricolazione resterà chiuso all’utenza giovedì 2 e venerdì 3 marzo 2017.

Il progetto di ristrutturazione degli uffici del Servizio immatricolazioni comporterà un investimento di circa 324mila franchi, grazie al credito approvato nei mesi scorsi dal Parlamento cantonale. I lavori si svilupperanno in tre fasi, così da assicurare l’apertura costante di almeno cinque sportelli durante tutta la durata del cantiere, che si protrarrà fino alla metà del mese di maggio prossimo.

L’obiettivo è infatti di procedere con i lavori senza intaccare la qualità del servizio all’utente, considerato come questi sportelli registrino affluenze quotidiane fra le più alte di tutta l’Amministrazione cantonale. Il Servizio immatricolazioni resterà chiuso unicamente giovedì 2 e venerdì 3 marzo, quando sono previsti lo sgombero dei locali e l’abbattimento di alcune strutture; il servizio al cittadino sarà garantito comunque, con l’evasione delle pratiche inviate per posta o depositate nella cassetta della posta esterna.

L’intervento di ammodernamento segue l’introduzione del nuovo applicativo informatico CARI, avvenuta nel 2014; grazie anche alla rinnovata organizzazione del lavoro, l’ufficio sarà quindi dotato dei mezzi più adeguati per affrontare in modo rapido ed efficiente l’importante mole di lavoro. A lavori terminati, grazie ad accorgimenti strutturali e tecnici, i collaboratori del Servizio immatricolazioni avranno infatti a disposizione due sportelli in più e postazioni di lavoro all’avanguardia; sarà inoltre modificato il sistema di prenotazione tramite ticket, semplificandone l’utilizzo da parte degli utenti.

Il Dipartimento delle istituzioni e la Sezione della circolazione si scusano in anticipo con l’utenza per gli inevitabili disagi che il cantiere provocherà, ma ribadiscono la volontà di limitarli al minimo indispensabile e la convinzione che – una volta terminati i lavori – il Servizio immatricolazioni sarà in grado di migliorare sostanzialmente la qualità delle sue prestazioni alla cittadinanza. Per ulteriori informazioni rivolgersi

(Red)