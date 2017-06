Riforma fiscale da gennaio 2018

(LE FOTO) Così Vitta ai colleghi di Governo riuniti in seduta extra muros sul San Gottardo. Il CdS in toto ha inoltre espresso sostegno alla famiglia siriana e ai dipendenti della NLM.

Se riceverà luce verde dal Governo, il pacchetto fiscale del DFE potrebbe diventare realtà già dal prossimo gennaio. È questa una delle informazioni che il direttore del DFE Christian Vitta ha dato questa mattina sul Passo del San Gottardo ai colleghi di Governo che hanno altresì appreso che l'insieme delle misure fiscali avrà un peso finanziario non indifferente. Oggi in ogni caso, ha spiegato il presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli, è troppo presto per sapere se c'è consenso in Governo, anche perché a Vitta i ministri hanno chiesto maggiori dettagli.

Di sicuro il Governo, riunito in seduta extra muros sul Passo, ha deciso che scriverà alla Segreteria di Stato della migrazione per sostenere le richieste degli studenti del liceo di Lugano in merito alla famiglia siriana.

Un altro impegno assunto è quello di tentare di sciogliere la tensione in seno alla Società Navigazione del lago Maggiore, incontrando per la fine di luglio tutte le parti in causa.

(AN.B.)