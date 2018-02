Riforma fiscale, si vota il 29 aprile

La domanda di referendum contro la modifica del 12 dicembre 2017 della legge tributaria è riuscita. Lo comunica il Consiglio di Stato, spiegando che l'esito della raccolta firme verrà pubblicato sul Foglio ufficiale n. 12 del 9 febbraio 2018.



Il Consiglio di Stato ha stabilito per domenica 29 aprile 2018 la data per la votazione cantonale. La data è stata fissata tenendo conto del carattere urgente della modifica legislativa: in caso di accettazione popolare delle nuove disposizioni dovrà essere messa in atto la revisione retroattiva delle decisioni fiscali adottate nel frattempo.

