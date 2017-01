Riforma III delle imprese, le ragioni dei contrari

Le motivazioni per il "no" sono state presentate questa mattina a Bellinzona dal Comitato contrario alla riforma, oggetto in votazione popolare il 12 di febbraio.

Marina Carobbio, membro del Comitato per il NO alla Riforma III delle imprese.

Il Comitato per il NO alla Riforma III dell’imposizione delle imprese, in votazione il 12 febbaio, ha presentato questa mattina in conferenza stampa la sua posizione. Il Comitato ha detto di opporsi con decisione a una riforma che, se verrà accettata, "andrà solo a favore delle grandi aziende e dei loro azionisti a danno della popolazione" e che "provocherà delle perdite nefaste per le casse della Confederazione, dei Cantoni, delle Città e dei Comuni di almeno 2,7 – 3 miliardi di franchi".

È stato fatto un esempio sulla Città di Lugano, dove si prevede una diminuzione delle entrate di 10 milioni di franchi per una città di soli 70'000 abitanti. "Questo - è stato sottolineato - indica le difficoltà che i Comuni dovranno affrontare: con la Riforma III dell’imposizione delle imprese sarà loro impossibile garantire le attuali prestazioni sociali e il servizio pubblico. Saranno quindi obbligati a tagliare delle prestazioni e ad aumentare le imposte".

Secondo il Comitato la Riforma, inizialmente prevista per rispondere alla necessità di adeguare il nostro Paese agli standard internazionali abolendo le facilitazioni fiscali delle imprese a statuto speciale, "è stata invece trasformata dal Parlamento in un sistema opaco di nuovi privilegi fiscali a favore delle grandi imprese e dei loro azionisti. E questo a danno della popolazione, in particolare del ceto medio, che dovrà pagarne e subirne le conseguenze".

I contrari sottolineano che la politica degli sgravi fiscali "ha già causato delle perdite miliardarie per cui la popolazione e il ceto medio pagano ancora oggi le conseguenze". In questo senso viene ricordata la Riforma II che nel 2008 venne presentata come una riforma che non avrebbe avuto gravi conseguenze e che invece ha causato delle perdite miliardarie con conseguenti tagli nel sociale e nel servizio pubblico.

"Il solo modo per non ripetere lo stesso errore e per evitare una nuova fregatura a danno della popolazione è votare NO all’imbroglio della Riforma III dell’imposizione delle imprese, rifiutandola con decisione il prossimo 12 febbraio", conclude il Comitato.

(Red)