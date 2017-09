Righini: "Cassis non mi rappresenta"

Dura la presa di posizione del presidente del PS che, durante il comitato cantonale, si è espresso sulla candidatura del ticinese per un seggio in Consiglio federale.

«Da ticinese sento questo politico lontano da me, dalle sensibilità e dai problemi di molti ticinesi». Così si è espresso questa sera Igor Righini, presidente del PS, riunito in comitato. Un giudizio netto quello riservato al candidato in Consiglio federale Ignazio Cassis.

«Il PLR ticinese gioca la carta del candidato italo svizzero rappresentante di tutto il Ticino, ma Cassis rappresenta quella politica neoliberale, di destra, disattenta alle problematiche sociali, ai bisogni del ceto medio, di chi fatica ad arrivare a fine mese. Eppure per avere un’anima sociale non è obbligatorio essere socialisti. Basterebbe aprire il cuore e accendere almeno la fiaccola radicale. Ma purtroppo Ignazio Casis è incapace di compiere questi gesti perché lontani anni luce dal suo essere», ha quindi aggiunto Righini.

Passando ai temi in votazione cantonale il prossimo 24 settembre, i socialisti hanno confermato il no al compromesso sull’insegnamento della civica a scuola, mentre hanno ribadito il proprio appoggio all’iniziativa “Uno per tutti, tutti per uno”.

(Red)