Righini: "Gobbi ha agito in modo inadeguato"

La spinosa questione dei permessi falsi non ha mancato di far discutere anche durante il comitato del PS di questa sera. Nel suo intervento, il presidente Igor Righini ha sottolineato come il consigliere di Stato Norman Gobbi sia tenuto a «portare la responsabilità del suo Dipartimento , ossia a rispondere di quanto avvenuto davanti ai cittadini e alle istituzioni». La prima cosa da fare sarebbe stata informare in modo oggettivo, ha proseguito Righini, sottolineando come l’affermazione di Gobbi sull’assunzione di un italiano, sia da ritenersi «grave». «Gobbi ha risposto e agito in modo inadeguato, impulsivo, non consono alla funzione che ricopre. Ha portato davanti ai cittadini fatti strumentali, senza spiegare cosa era avvenuto, né come intedesse porvi rimedio», ha infine evidenziato il presidente del PS, chiedendo una maggiore serietà e senso dello Stato.

Il PS non sosterrà Stojanovic

Ampia discussione pure sul referendum sulla legge d’applicazione all’iniziativa “Contro l’immigrazione di massa”. Il comitato ha deciso infine di non sostenere il politologo Nenad Stojanovic. La richiesta era giunta dalla Gioventù socialista Ticino (Giso), che aveva deciso proprio pochi giorni fa di dare il proprio appoggio a Stojanovic. Ma il parlamentino, con 24 voti contrari e 12 favorevoli, ha sancito il rifiuto. Molti gli interventi, tra chi sosteneva che fosse un mezzo utile per smascherare le promesse dell’UDC e chi riteneva invece che la legge d’applicazione voluta dalle Camere federali contenga diversi aspetti positivi. Approvata infine anche una risoluzione in sei punti con cui si chiede che la politica intervenga per evitare lo smantellamento degli uffici postali in Ticino.

(MS)