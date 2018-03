Rimborsi, la Gestione si difende

Per capire se sull’affaire dei rimborsi di Governo e Cancelliere si renderà necessaria una Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) serve ancora qualche giorno. Già, perché oggi la sottocommissione finanze incaricata di vederci chiaro sulla faccenda, ha chiesto di poter incontrare i consiglieri di Stato e l’ex Cancelliere Giampiero Gianella. E questo, ci spiega il presidente Fabio Bachetta-Cattori (PPD) perché «dopo aver esaminato la documentazione che ci è stata inviata dal Controllo cantonale delle finanze, dai servizi di Gran Consiglio e Consiglio di Stato abbiamo gli elementi per poter porre una serie di domande al Governo e all’ex cancelliere Gianella». «È prematuro entrare nel merito – aggiunge - ma i quesiti si pongono». Insomma, dall’analisi dei documenti forniti parrebbero esserci ancora dei punti da chiarire. Per dipanare la matassa l’incontro avverrà giovedì mattina, in tempo utile per arrivare con le idee chiare all’inizio della prossima settimana, quando il Gran Consiglio sarà chiamato ad esprimersi.

Ricordiamo infatti che dopo la proposta del PPD di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta a seguito delle perplessità sollevate dal deputato Matteo Pronzini (MPS), i parlamentari si erano alla fine convinti fosse più opportuno permettere alla sottocommissione della Gestione di ricostruire il complesso puzzle. «Dobbiamo capire dal Governo cosa è accaduto e per quale ragione», conferma Bacchetta-Cattori. Da quanto emerso nei giorni scorsi, però, anche la Commissione della gestione era già stata a più riprese informata che qualcosa non tornava nei rapporti semestrali che il Controllo cantonale delle finanze forniva ai deputati. Già nel 2011, infatti, nel rendiconto si invitava il Consiglio di Stato «a sottoporre per approvazione all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio anche la Nap 44 del 20 aprile 2011, che attualizza (oltre ai diritti conferiti per Legge) le agevolazioni concesse al Consigliere di Stato durante l’esercizio del mandato e dopo la cessazione dello stesso». La Nota a protocollo 44, mai sottoposta all’Ufficio presidenziale, è il testo che prevede appunto le agevolazioni di fine mandato (due mesi di stipendio supplementari, un regalo fino a 10mila franchi e un rimborso forfettario mensile di 300 franchi per il telefono, così come pure un’indennità di 6mila franchi per il Cancelliere). E un altro richiamo ai deputati della Gestione era arrivato anche nel 2014.

Dunque perché non ci si è accorti prima? «In due rapporti piuttosto voluminosi si diceva sì che il Consiglio di Stato era tenuto a sottoporre la Nota a protocollo 44 all’Ufficio presidenziale, ma non si entrava nel merito, non se ne specificavano le ragioni. I dati presentati dal Governo erano contabilmente corretti e conformi alle disposizioni legali. Dunque per noi il segnale che arrivava dal Controllo cantonale delle finanze era da ritenersi positivo», si difende Bacchetta-Cattori. «Stando così le cose, non abbiamo mai ritenuto di dover procedere a verifiche, né di esercitare l’alta vigilanza», aggiunge.

Da parte sua il Governo qualche giorno fa ha ribadito «la propria volontà di fare chiarezza in tempi brevi sulle procedure ereditate dal passato in accordo con il Gran Consiglio», assicurando che «sta facendo tutti i passi necessari affinché simili situazioni non abbiano a ripetersi in futuro». L’Esecutivo faceva però presente che «la legalità dei rimborsi è garantita», da un lato dall’articolo 7 della Legge sugli onorari e sulle previdenze e, dall’altro dall’approvazione del forfait di 15mila franchi e dell’elenco spese da parte dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio avvenuta nel 2011.

(MS)