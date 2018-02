Rimborsi spese del Governo, si farà luce

In Gran Consiglio passa la proposta di passare dalla Gestione che valuterà il caso dei compensi "fuoribusta" percepiti dai consiglieri di Stato e dall'ex cancelliere Giampiero Gianella.

Il caso dei rimborsi spese percepiti dai consiglieri di Stato e dall'ex cancelliere Giampiero Gianella ha fatto il suo ingresso stasera in Gran Consiglio. La proposta del PPD di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) ha acceso gli animi. Non potendo convocare i consiglieri di Stato, la proposta verrà discussa durante la prossima seduta di Gran Consiglio in programma il 12 marzo. Intanto, i deputati hanno accettato (con 64 voti favorevoli, 5 astenuti e nessun contrario) di dare mandato alla Commissione della Gestione di presentare le sue conclusioni sull'istituzione di una CPI.