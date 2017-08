Riuscito il viaggio da record!

Quattro giovani ticinesi hanno girato la Svizzera, passando per tutti e 26 i Cantoni, in 17 ore e 19 minuti usando solo i mezzi pubblici. Ed entrano così nel Guinness dei primati.

Riccardo (15 anni), Romano (18), Dominic (22) e Pascal (17) ce l'hanno fatta. I quattro giovani ticinesi sono riusciti nell'impresa di percorrere tutti e 26 i Cantoni svizzeri, usando solamente i mezzi pubblici, in meno di 18 ore. E più precisamente in 17 ore e 19 minuti. Ed entrano così nel Guinness dei primati.

Partiti questa mattina in treno da Bellinzona alle 6.13, i quattro hanno scattato una foto in ogni Cantone in cui sono stati, per poi pubblicarla sulla pagina da loro creata su Facebook, denominata "Viaggio da record", con gli orari corrispondenti.

E alle 23.32, con 2 minuti d'anticipo sul tabellone di marcia, sono arrivati a Saint-Maurice, in Vallese, da dove hanno immortalato la loro gioia, frammista alla stanchezza, per aver portato a termine con successo la loro impresa da record.

(Red)