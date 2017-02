"A Roma rientrata la polemica su Gobbi"

Paolo Beltraminelli, di ritorno in Ticino dopo 2 giorni a Roma, si è espresso a proposito delle esternazioni sugli italiani del direttore del DI a margine dello scandalo permessi. Molti i temi discussi.

Sono state due giornate piuttosto intense quelle che ha vissuto il presidente del Consiglio di Stato Paolo Beltraminelli a Roma, insieme al delegato per le relazioni esterne Francesco Quattrini. "È stato un momento istituzionale importante con incontri che sono serviti a noi e a loro" ci dice Beltraminelli di ritorno in Ticino.

"Tengo anzitutto a precisare che la recente polemica innestata da un’intervista del collega Gobbi è rientrata subito. Ci siamo chiariti e abbiamo contestualizzato quelle parole. Per sgomberare il campo da malintesi quindi non c’è stato nessun incidente diplomatico", afferma il presidente del Governo.

Entrando nel merito dei rapporti con l’Italia Beltraminelli ha sottolineato come "le relazioni sono molto attive e continuano. Ovviamente noi abbiamo ribadito le nostre posizioni e le nostre particolarità e i rappresentanti italiani hanno evidenziato le loro. In particolare loro hanno chiesto delucidazioni sul 9 febbraio e hanno voluto sapere cosa succede dopo il No alla Roforma III delle imprese. Da parte nostra abbiamo chiarito il fatto che bisogna avere pazienza e soprattutto che le decisioni popolari vanno rispettate".

Nel suo soggiorno romano, Beltraminelli ha incontrato alla Farnesina il sottosegretario agli affari esteri Benedetto della Vedova. Nella giornata di oggi ha avuto invece una riunione al Ministero delle finanze con il capo negoziatore per le questioni fiscali Vieri Ceriani e ha incontrato la rappresentanza dei parlamentari italiani e l’Associazione dei Comuni d’Italia. Insomma: un programma ricco.

