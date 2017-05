RSI, ecco i costi dei programmi

Il 23 settembre scorso su LA 1, in diretta dallo studio 1 di Comano, è andato in onda "RSI senza filtri", un programma di due ore in cui il direttore della RSI Maurizio Canetta, sollecitato da Lorenzo Mammone, ha risposto in diretta a domande, critiche e suggerimenti relativi dei telespettatori in studio e a casa. Il costo? 105'000 franchi.

Quanto costano i programmi della RSI? Per il secondo anno la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (insieme alle altre emittenti della SRG SSR) ha pubblicato il costo dei suoi programmi TV e delle reti radio (www.rsi.ch/costi). Per l’emittente “si continua così sulla strada della trasparenza”.

Ecco i costi dei programmi TV

Ogni giorno le emittenti TV della RSI offrono un’ora e mezza di programmi di attualità: Telegiornale e Quotidiano, Meteo e gli speciali su elezioni e votazioni. Nel 2016 le tre edizioni quotidiane del Telegiornale più l'edizione flash delle 16 sono costate complessivamente 11,5 milioni di franchi l'anno. Le 366 edizioni del Quotidiano sono costate invece in media 29'000 franchi. Nel budget sono inclusi anche i costi di Turné, il magazine settimanale dedicato all’attualità culturale della Svizzera italiana. Per quanto riguarda la Meteo, il costo quotidiano delle quattro edizioni del programma è di 2'000 franchi. Nel 2016 gli 8 programmi relativi agli appuntamenti elettorali sono costati complessivamente 471'000 franchi, 233'000 dei quali per le trasmissioni sulle Elezioni Comunali e 238'000 per quelle sulle Elezioni americane. Ciascun programma è costato in media 59'000 franchi. Si tratta in entrambi i casi di spese che ricorrono ogni quattro anni.

Passando ai programmi d'attualità, una puntata di Falò costa in media 143mila franchi. Oltre alle produzioni proprie (il 70%), Falò propone documentari e servizi d’acquisto. Costa un po’ meno Patti Chiari, il magazine settimanale sui diritti del cittadino ha un costo medio a puntata di 112’000 franchi. Infine, il magazine sull'economia Tempi moderni costa in media 48’000 franchi a puntata.

60 minuti resta ancora una volta uno dei programmi meno cari, insieme al Gioco del mondo. Il magazine d’attualità costa in media 16’000 franchi a puntata, ce ne vogliono invece 7’500 per una puntata del gioco-intervista. Il talk-show per giovani adulti Linea Rossa è costato in media 30’000 franchi a puntata.

E quelli della radio

Rete Uno - La programmazione della rete ammiraglia delle radio RSI, fra prestazioni tecniche e redazionali e spese per studi e infrastrutture, è costata nel corso del 2016 7,3 milioni di franchi. Nella cifra non sono inclusi i costi delle trasmissioni legate all'Informazione, che rappresentano una parte cospicua della programmazione. I costi dell'Informazione radio ammontano a 12 milioni di franchi.

Rete Due - La rete radio culturale della RSI è costata nel 2016 9,4 milioni di franchi. Nel campo della produzione musicale i cicli concertistici – tutti trasmessi in diretta – promossi da Rete Due con l’Orchestra della Svizzera italiana, il Coro della RSI e i Barocchisti, che accompagnano solisti di fama internazionale, richiamano anche gli appassionati nell’Auditorio Stelio Moro di Lugano Besso.

Rete Tre - Nel 2016 la radio più giovane della RSI è costata 4,1 milioni di franchi.

(Red)