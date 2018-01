Sacchetti: Svizzera batte Italia 1 a 0

Mentre nella vicina Penisola imperversano le polemiche, le borse ecologiche per frutta e verdura messe in campo da Coop e Migros incassano il sostegno dei clienti.

di Martina Salvini

Ha infiammato - e non poco - gli animi dei consumatori italiani la decisione, effettiva dal 1. gennaio, di far pagare il sacchetto biodegradabile per confezionare frutta e verdura. L’importo a carico del cliente, nella ricognizione compiuta nella Penisola nei grandi magazzini alimentari, è compreso fra 1 e 3 centesimi, stimando una spesa tra i 4,17 e 12,51 euro a famiglia all’anno. La disposizione italiana va incontro a una direttiva europea del 2015, che incoraggia i Paesi dell’UE a imprimere un deciso giro di vite contro i sacchetti di plastica monouso.

Ma cosa accade da noi? In Svizzera, per ora, non vige alcun obbligo per i sacchetti di frutta e verdura, mentre sono ormai da qualche tempo a pagamento quelli in cassa, utilizzati per trasportare la spesa. L’invito è però di limitare il consumo di prodotti in plastica. Nei supermercati, contrariamente alla vicina Italia, i sacchetti trasparenti per frutta e verdura restano gratuiti. Ma esistono delle alternative.

Coop, ad esempio, ha introdotto a partire da inizio novembre 2017 i sacchetti multiuso per frutta e verdura. Le cosiddette “Multi-Bag” sono realizzate in cellulosa certificata e possono essere utilizzate più volte. «Si tratta – ci spiega il responsabile dell’Ufficio stampa di Coop regione Ticino Mirko Stoppa – di un’alternativa sostenibile e intelligente, che permette al cliente di riutilizzare la borsa». Stessa cosa per Migros: «I nostri sacchetti per frutta e verdura restano gratuiti. Sono più ecologici di quelli di una volta ma non sono uguali a quelli biodegradabili venduti in Italia», racconta Luca Corti, responsabile della comunicazione di Migros Ticino.