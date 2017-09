Salario minimo, "pronti al referendum"

Unia, Verdi e PS verso la raccolta firme e il lancio di una nuova iniziativa se il Parlamento non proporrà una soluzione adeguata: "Il minimo legale dev'essere di 21 franchi all'ora".

"Il Ticino ha urgente bisogno di un salario minimo dignitoso per combattere la crescente povertà e le molte distorsioni che investono il mercato del lavoro": a dirlo è il sindacato Unia, il quale afferma che se il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio, nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa “Salviamo il lavoro in Ticino” approvata due anni fa, dovessero optare per una soluzione minimalista, promuoverà il referendum e lancerà una nuova iniziativa popolare d'intesa con le forze politiche e sindacali interessate.

"Purtroppo, nonostante la recente sentenza del Tribunale federale che ha confermato la legittimità di un salario minimo cantonale unico come strumento di politica sociale, il Governo ticinese sembra voler prendere tempo. Il nostro Cantone si trova ormai da anni stretto nella morsa del dumping salariale e si sta pericolosamente trasformando in una sorta di zona franca per imprenditori senza scrupoli, sempre più scollegata dal resto della Confederazione", sottolinea il sindacato, giustificando l'urgenza di un intervento che fissi un salario minimo legale di almeno 21 franchi all'ora.

Secondo Unia, l'impatto sarebbe notevole e sarebbero migliaia le persone che ne beneficerebbero: "Con un minimo legale di 20 franchi quasi 15mila lavoratori (di cui il 66% donne) otterrebbero un aumento e con 21 franchi più di 20mila persone, impiegate prevalentemente nell'ambito delle attività manifatturiere, amministrative e del commercio", si legge nel comunicato stampa.

Unia fa sapere che seguirà con grande attenzione il dibattito che, spera, si svilupperà nei prossimi mesi e già sin d'ora si prepara, insieme ai Verdi, al Partito socialista e a tutte le forze politiche, sindacali e sociali che lo vorranno, a promuovere il referendum "nel caso in cui dal Parlamento dovesse uscire una soluzione indecente e a lanciare contemporaneamente un'iniziativa popolare che preveda un salario minimo dignitoso".

"È ormai tempo di una svolta radicale in materia di politica economica. Una svolta che migliori le condizioni salariali di migliaia di persone, ponga un argine al fenomeno della sostituzione della manodopera residente e allontani dalla piazza imprenditori parassiti di cui la nostra economia non ha certamente bisogno", conclude il sindacato Unia.

(Red)