"Scesi a 14 i contratti normali"

Parla il Direttore della Divisione economia Stefano Rizzi

Da qualche anno il Ticino sta passando un momento delicato per quanto riguarda gli abusi nel mercato del lavoro. Con il direttore della Divisione economia Stefano Rizzi cerchiamo di capire come sta agendo la Commissione Tripartita e qual è la situazione dei contratti normali di lavoro (CNL) che, in sostanza, impongono un minimo salariale. Quest’anno sono già state concluse alcune inchieste, i risultati nelle prossime settimane.

di Nicola Mazzi

Da qualche anno il Ticino sta passando un momento delicato per quanto riguarda gli abusi nel mercato del lavoro. Con il direttore della Divisione economia Stefano Rizzi cerchiamo di capire come sta agendo la Commissione Tripartita e qual è la situazione dei contratti normali di lavoro (CNL) che, in sostanza, impongono un minimo salariale.

In Ticino sono in vigore 15 Contratti normali di lavoro. Dalle verifiche fatte finora nel 2016 ci sono altri settori a rischio? Quali?

Il numero aggiornato di CNL in vigore è 14, essendo nel frattempo decaduto il CNL per le agenzie di prestito di personale fino a 1,2 milioni di massa salariale (estensione del CCL già in vigore nel settore anche alle aziende sotto questa soglia). Nel 2016 sono già terminate alcune inchieste del mercato del lavoro, ma i risultati non sono ancora definitivi e saranno discussi dalla Commissione tripartita (CT) in occasione delle prossime due sedute ancora previste nel corso dell’anno. I settori economici sotto inchiesta nel 2016 sono: scuole private, attività di produzione cinematografica-video e programmi tv, impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale, impiegati di commercio nelle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari, pubblicità e ricerche di mercato, fabbricazione di apparecchiature elettriche (settore in cui era in vigore un CNL sino alla fine del 2015) e autotrasporti (in cui una parte delle aziende del settore hanno sottoscritto un CCL non di obbligatorietà generale, che potrebbe essere esteso con la procedura agevolata a tutte le altre aziende in caso di accertamento della presenza di dumping salariale).

Tra i vari settori che state controllando quest’anno ce ne sono alcuni un po’ particolari: penso alle attività di produzione cinematografiche, a quello della pubblicità e a quello delle scuole private. Come mai queste scelte?

La scelta dei settori da controllare, operata dalla CT, avviene sulla base di indicatori economici e di segnalazioni di situazioni di presunti abusi, o ancora sulla base di elementi concreti raccolti da controlli effettuati nel corso dell’anno precedente dall’ufficio dell’ispettorato del lavoro. Gli indicatori economici di riferimento sono: la percentuale di manodopera frontaliera impiegata, il numero di nuovi permessi G rilasciati, il tasso di disoccupazione e la quota di bassi salari registrati nel settore. Le segnalazioni vengono invece valutate in sede di pianificazione per l’anno successivo dalla stessa commissione e, se ritenute solide, inserite nella pianificazione per l’anno successivo.

Il Ticino controlla un grande numero di aziende e lavoratori. Un numero superiore alla media nazionale. Ci può ricordare le ragioni?

Nel 2015, il lavoro della CT ha permesso di controllare nel nostro Cantone il 24% dei datori di lavoro non sottoposti a contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale (CCL-OG), un tasso di gran lunga superiore sia alle richieste della SECO (2-3%) che alla media svizzera (5%). Questo permette di rispondere alla particolare e delicata situazione del mercato del lavoro ticinese, riconosciuta anche dalla SECO. Infatti, a partire dall’ultimo trimestre del 2014, quest’ultima ha concesso un finanziamento aggiuntivo quale indennizzo della metà degli oneri salariali per gli ispettori impegnati nei controlli del mercato del lavoro.

Ricordiamo che in questo grande impegno rientrano anche i controlli a campione per la verifica del rispetto dei 14 CNL in vigore. Inoltre, alfine di valutare senza errore gli eventuali casi di abusi salariali, non va dimenticato che la raccolta dei dati deve avvenire in maniera accurata e precisa nei settori oggetto dei controlli, così da applicare il modello di valutazione scientifico di cui si è dotato il Ticino.

Ci sono dei settori che stanno migliorando grazie alla presenza di un CNL? In un prossimo futuro potrebbero essere tolti alcuni CNL o non ci sono le condizioni per farlo?

Il settore industriale della fabbricazione di apparecchiature elettriche è un esempio positivo in cui, nelle verifiche del rispetto del CNL condotte nel 2015, non è stato riscontrato praticamente nessun caso di abuso e per cui non si sono quindi verificate le condizioni per un rinnovo della misura.

Vi sono settori, come ad esempio quello del prestito di personale (per i settori esclusi dal CCL di obbligatorietà generale), in cui il tasso di abusi si è ridotto di molto rispetto al passato. In altri settori economici, per contro, il tasso di abusi resta a livelli più alti e il rinnovo del CNL appare pertanto necessario.

Oltre all’introduzione del CNL, quali secondo lei, le misure più efficaci per combattere il dumping?

La misura in assoluto più importante è quella di sostenere il partenariato sociale, così che associazioni economiche e sindacati raggiungano autonomamente delle intese nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro, senza quindi attendere l’intervento dello Stato che può sostanzialmente solo imporre, transitoriamente, un salario minimo obbligatorio.