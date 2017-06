"Sconcertato per lo sciopero della Lega"

La decisione del movimento di via Monte Boglia di non partecipare al voto sul Consuntivo fa scattare un'interrogazione al Governo da parte di Germano Mattei.

Anche nella giornata parlamentare di oggi la Lega è rimasta in silenzio come segno di protesta dopo la decisione del Consiglio di Stato di rinunciare all’obbligatorietà del casellario giudiziale.

Una mossa che non è affatto piaciuta al PPD di Fiorenzo Dadò ma che non ha lasciato indifferenti neppure gli altri deputati. "Sconcertato e perplesso" si è detto Germano Mattei (MontagnaViva) che sul diritto di sciopero della Lega ha deciso di chiedere spiegazioni al Governo attraverso un'interrogazione contro lo "sciopero del voto".

"Come deputato e come cittadino di questo cantone mi sono sentito profondamente offeso - ha scritto all'Esecutivo Mattei - Trovo questo comportamento del Gruppo di maggioranza relativa, con due Consiglieri di Stato in Governo, inaccettabile. È un fatto censurabile - seppur azione motivata da qualsiasi ragione pur comprensibile – e un grave oltraggio al Parlamento stesso e non rispettoso del nostro Sato di diritto".

"A ogni deputato è dato il diritto e il dovere di votare sugli oggetti che gli sono sottoposti e ha a disposizione ben tre possibilità per esprimere la sua posizione: accettare, respingere o astenersi. A mio modo di vedere non deve essere prevista altra variante. Chi non vuole votare si allontani dall’emiciclo", ha quindi sentenziato Mattei, chiedendo al Governo se davvero non vi sono disposizioni che regolano l’obbligo di votare ai deputati presenti in aula.

(Red)