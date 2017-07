"Se c'è l’Accordo Berna risarcisca il Ticino"

di Martina Salvini

La firma sull’Accordo fiscale per i frontalieri sembra sempre più lontana. Solo qualche settimana fa, con la decisione del Governo ticinese di eliminare l’obbligo di presentazione del casellario giudiziale per togliere l’ultimo ostacolo che si frapponeva alla firma di Roma, si sono riaccese le speranze che si fosse in dirittura d’arrivo. Speranze rapidamente bruciate non appena ci si è accorti che l’Accordo sulla fiscalità non rientra tra i punti prioritari dell’agenda politica italiana. Ad occupare le menti dei parlamentari ci sono nell’ordine due eventi politici di rilievo: il referendum consultivo per l’autonomia lombarda e le prossime elezioni nazionali. Non c’è dunque l’interesse a inimicarsi quasi 70mila elettori (i frontalieri), e anche a livello nazionale si preferisce tenersi su posizioni attendiste.