"Se non passa il sì, altri tagli e più imposte"

Così il Consiglio di Stato ticinese, che stamattina in conferenza stampa si è espresso sui tre temi cantonali in votazioni il prossimo 12 febbraio.

Se i tre referendum cantonali su cui la popolazione sarà chiamata ad esprimersi il prossimo 12 febbraio dovessero essere accolti, bisognerà trovare delle misure compensative, operando dei tagli lineari o aumentando le imposte. Questo lo scenario tratteggiato dal Consiglio di Stato che, nella mattinata, ha quindi invitato la popolazione ad avallare le tre misure – modifica della legge sull’organizzazione giudiziaria, modifica della legge sull’assistenza e la cura a domicilio e la modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali – che compongono l’articolato pacchetto di risanamento delle finanze cantonali, già approvato dal Parlamento in settembre e su cui pendono i tre referendum lanciati dai socialisti.

Secondo Christian Vitta e Paolo Beltraminelli non si tratta di un taglio alla socialità, ma di misure "eque e mirate" che puntano a un "uso parsimonioso delle risorse". Per quanto riguarda invece la riduzione dei giudici dei provvedimenti coercitivi da quattro a tre, il direttore del DI Norman Gobbi ha evidenziato come si tratti dell’unica misura che riguarda la Magistratura e come sia del tutto "sostenibile", "come dimostra l’operato svolto dai tre giudici in questi otto mesi, dopo il pensionamento di Edy Meli".

