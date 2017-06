Sedie sui banchi dal 14 giugno

I vertici del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) hanno fatto un bilancio di fine anno della scuola che mercoledì 14 giugno, manderà in vacanza 56.781 allievi e quasi 6mila docenti. Il rientro è invece previsto per il 28 agosto.

La Scuola che verrà

Un momento importante per fare il punto della situazione anche sul grande progetto aperto: la riforma denominata La scuola che verrà. Il tutto in uno scenario suggestivo: le isole di Brissago, luogo scelto per sottolineare i 10 anni del progetto di integrazione scolastica dell’Associazione Isola dei Conigli, celebrato quest’anno con il motto “l’isola che c’è” e sviluppato nell’ambito della Scuola speciale del Sopraceneri. Come hanno detto il direttore del DECS Manuele Bertoli e il direttore della Divisione della scuola Emanuele Berger il rapporto sulla riforma è stato sottoposto a un’ampia consultazione a cui è seguita una fase di analisi dei dati che ha comportato una revisione importante del modello sperimentale proposto. Queste le principali novità. In particolare il modello di griglia oraria immaginato per la media (che prevedeva la suddivisione in due sequenze) è superato da una griglia oraria che comprende l’alternanza settimanale dei laboratori in alcune materie. Ciò comporta anche il superamento dell’organizzazione a blocchi, in alcune discipline le che, nel nuovo modello perde la propria pertinenza. In definitiva sia i docenti sia gli allievi hanno una griglia oraria unica. In secondo luogo è stato modificato anche l’organizzazione dei laboratori. Essi saranno svolti dividendo le classi a metà e questo per evitare aggravi organizzativi. Restano gli atelier, le ore-lezione dedicate all’esercitazione e questo anche grazie al servizio di sostegno pedagogico. Per quanto riguarda le settimane-progetto, nelle medie sono diminuite da 6,5 a 3 (13,5 giornate), ma che potenzialmente potrebbero arrivare a 6,5 settimane, lasciando ai vari istituti la pianificazione. È stato anche deciso di assegnare agli istituti un monte ore (2 ore per classe) destinato ai docenti che desiderano effettuare progetti innovativi o di collaborazione. Inoltre, per le scuole comunali, sono previsti dei docenti in aiuto dei docenti titolari (uno ogni 8 sezioni) al fine di aiutarli nella gestione della differenziazione. Modifiche che saranno parte del messaggio governativo, il quale sarà inoltrato a breve al Parlamento per la richiesta dei crediti necessari alla sperimentazione (con 3 istituti di scuola comunale e 3 di scuola media).

Scuole comunali e Media

Detto della riforma in corsa i vertici del DECS hanno anche affrontato altri temi che hanno interessato l’anno scolastico. In particolare è proseguita la messa in atto del nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo attraverso la sensibilizzazione dei docenti con formazioni ad hoc che continueranno anche nel prossimo anno.

Nelle scuole comunali è stata portata a termine la revisione del Regolamento delle scuole comunali e sono state emanate diverse direttive. In particolare attraverso al definizione delle responsabilità di ogni attore (dai direttori, agli ispettori). Uno studio sul fabbisogno di docenti per la scuola dell’infanzia ha stabilità che entro il 2019 sarà possibile raggiungere un numero tale di docenti per assicurare la copertura anche delle supplenze. Lo stesso studio è in atto anche per i docenti delle elementari. Nelle scuole medie il tema principale è stato il Piano di studio. In questo senso, in alcune sedi, sono continuati progetti particolari come il LIFT, in collaborazione con le associazioni professionali di categoria.

Per quanto riguarda le scuole medie superiori si fa sapere che è entrato il vigore il nuovo regolamento con il quale è stato introdotto il limite delle ripetizioni. Un risultato di questa sperimentazione è attesa per il prossimo anno.

Campagna di collocamento

Un altro bilancio importante è quello della formazione professionale. Nel 2016 la campagna di collocamento a tirocinio è stata chiusa in modo positivo con tutti i giovani che hanno trovato un impiego. Anche i contratti di tirocinio stipulati con apprendisti frontalieri si è chiusa in modo positivo in quanto la percentuale è scesa dall’8,6% al 6,6%.

(Red)