Sei semplici regole per affrontare il caldo

L’estate si fa sentire e MeteoSvizzera annuncia che nei prossimi giorni è previsto un aumento elevato delle temperature e dell’umidità. Il Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA) del Dipartimento della sanità e della socialità coglie quindi l’occasione per ricordare alla popolazione alcune semplici regole per affrontare il caldo estivo, e per annunciare che da quest’anno eventuali allerte canicola verranno diramate esclusivamente da MeteoSvizzera. Se esposte a temperature elevate e per un periodo di tempo prolungato, anche le persone che godono di buona salute possono soffrire di forti disagi. In questi casi il corpo non riesce infatti a dissipare il calore in eccesso, e potrebbero emergere patologie serie come il colpo di sole e il colpo di calore. Quest’ultimo, in particolare, non è per forza legato a un’esposizione diretta al sole, ma può – ad esempio – verificarsi quando le persone si trovano in locali chiusi, poco ventilati, con temperature e umidità elevate. Poiché da quest’anno il DSS non procederà più all’invio sistematico di comunicati stampa sull’inizio e la fine dell’allerta canicola, è quindi opportuno che in vista dei periodi più caldi dell’anno tutta la popolazione tenga in considerazione alcune semplici raccomandazioni:

Bere molta acqua e consumare pasti leggeri, con molta frutta e verdura · evitare sforzi intensi nelle ore di maggiore insolazione (tra le 12 e le 16)

Impedire al caldo di entrare nelle case, oscurando le finestre durante il giorno e arieggiando durante la notte

Rimanere in casa o in zone fresche e, se possibile, in ambienti climatizzati nelle ore di maggiore insolazione (tra le 12 e le 16)

Proteggere adeguatamente la pelle contro gli effetti nocivi del sole con un abbigliamento adeguato e l’applicazione di crema solare

Verificare se via siano persone tra vicini, parenti, conoscenti che necessitano di aiuto

Per le persone sensibili – lattanti, bambini piccoli, anziani fragili, persone affette da malattie croniche o che assumono farmaci regolarmente – è inoltre consigliabile:

Fare più spesso la doccia o il bagno e bere molta acqua

Avvisare i vicini o i servizi sociali se devono passare un periodo da soli. Consultare il medico o il farmacista di fiducia e in caso di urgenza, rivolgersi al servizio 144

(Red)