Sempre più poveri in Ticino

In questi giorni il Centro di distribuzione alimentare del Tavolino Magico di Chiasso festeggia i 5 anni di attività. L’associazione benefica, presente in Ticino con diverse sedi, ha colto l’occasione per sottolineare come la povertà sia aumentata anche nel nostro Cantone. Presso la sede di Chiasso, infatti, le richieste di aiuto sono aumentate di anno in anno, passando dalla trentina dei primi periodi, sino alle 190 attuali.

Ad aumentare sono stati soprattutto i cosiddetti “workingpoor” - lavoratori spesso con una famiglia alle spalle, incapaci di far fronte a tutte le spese quotidiane a causa di un magro salario - giovani in difficoltà e rifugiati. Quasi assenti gli anziani.

“Vedere tanta povertà in una Svizzera opulenta è una lezione di vita che ti apre gli occhi”, afferma Bruna Bernasconi, volontaria dell’organizzazione. “Questa esperienza mi ha anche reso ancora più consapevole di quanti sprechi facciamo ogni giorno. Vediamo tanta fragilità e la affrontiamo senza pietismo”, conclude Bernasconi.

La merce consegnata da Tavolino Magico è un sollievo per le persone a budget ridotto che versano un franco simbolico ad ogni distribuzione. Per accedervi, bisogna essere titolari di una Carta acquisti di Tavolino Magico: viene rilasciata dagli Enti sociali competenti (servizi pubblici o privati) dopo attenta verifica della situazione finanziaria.

Il lavoro del Tavolino Magico

Trasformare una debolezza in una forza è la missione dell'associazione benefica, un ponte tra il settore alimentare con i suoi esuberi e le persone bisognose. Un’associazione nazionale, sempre più professionale in Ticino grazie anche all’ampliamento e alla ristrutturazione del magazzino di Cadenazzo dove, di anno in anno, aumenta la quantità di merce in esubero salvata, preparata e distribuita dal team di Tavolino Magico. Un solo dato: da gennaio a giugno, 260 tonnellate di beni di prima necessità sono stati distribuiti nella Svizzera italiana a 1'600 persone.

Tutto ciò grazie ad una grande squadra: 260 volontari attivi soprattutto nei 13 Centri di distribuzione e una quarantina di collaboratori temporanei (inseriti in programmi occupazionali) che recuperano la merce, la lavorano nel magazzino a Cadenazzo e la portano settimanalmente nei 13 centri di distribuzione. Sono coordinati da Seo Arigoni (Responsabile della logistica), Gerry Graci (Disponente) e Pele Gutzwiller (responsabile dei servizi amministrativi).

(Red)

