Sempre più studenti alla SUPSI

Iniziano oggi i corsi per 4'400 studentesse e studenti Bachelor e Master della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), 1'750 dei quali sono matricole.

Come precisato dallo stesso istituto, sono 100 gli studenti in più del primo anno che frequenteranno uno dei 20 corsi Bachelor e dei 13 corsi Master offerti.

Le domande di ammissione all’anno accademico 2016/17 pervenute alla SUPSI sono state circa 3'300 - sostanzialmente in linea con il numero registrato lo sorso anno - ciò che conferma l’attrattività della scuola, in particolare per la peculiarità di abbinare aspetti teorici alla pratica e per le opportunità di inserimento professionale al termine degli studi.

La SUPSI propone inoltre già da diversi anni delle forme di apprendimento flessibili, che permettono a molti studenti di laurearsi mantenendo attività professionali, sportive e altri impegni di natura famigliare.

Agli studenti dei corsi di laurea si aggiungono i 6’750 professionisti che nell’ambito della formazione continua frequentano nel corso dell’anno accademico i 488 corsi di breve durata e i 100 corsi Advanced Studies offerti dalla SUPSI, mirando all’ottenimento di un Certificate of Advanced Studies (CAS), un Diploma of Advanced Studies (DAS), un Master of Advanced Studies (MAS) o un Executive Master of Business Administration (EMBA).

