"Senza ipocrisie sarebbe stato meglio"

Il presidente del PLR ticinese Bixio Caprara non le manda a dire ai due candidati romandi alla successione di Burkhalter: "Le loro campagne erano preparate da un pezzo".

di Andrea Bertagni

«I candidati al Consiglio federale della Romandia Pierre Maudet e Isabelle Moret hanno preparato la propria campagna elettorale da tempo, lo si capisce da come e quanto si stanno muovendo: la prossima volta non vengano dunque a dirci che si sono candidati, perché il Ticino ha proposto solo una candidatura. Questa ipocrisia avrebbero potuto anche evitarla, sarebbe stato più elegante». È un Bixio Caprara, presidente del PLR ticinese, che si toglie qualche sassolino dalle scarpe, quello che intercettiamo, mentre sta andando a Berna per lavoro.

«Quello che sta facendo Maudet ad esempio – continua Caprara – si capisce che è stato programmato da tempo nei minimi dettagli». Tutto questo, aggiunge il presidente liberale radicale, quando il nostro partito, a suo tempo, ha scritto a tutte le sezioni cantonali romande, ricordando che se ci avessero dato indicazioni secondo cui la priorità l’avrebbe avuta la Svizzera italiana, noi avremmo presentato volentieri una rosa di papabili. Anche perché «era evidente che al Parlamento federale il partito avrebbe dovuto proporre una rosa di candidati».

Ma Cassis, come sta? Immagino che vi sentiate molto in queste settimane

Cassis è sereno, si sta dedicando anima e corpo a questa sfida e lo sta facendo con la giusta serenità, senza pretendere nulla, ma presentandosi per i valori che intende portare avanti nella politica federale. Sta facendo bene, insomma.