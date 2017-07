"Senza tirocinio? Ti aiutiamo"

Sei un giovane nato tra il 1998 e il 2001 e non hai ancora trovato un posto di apprendistato? Allora hai tempo fino al 18 agosto per annunciarti alla Divisione della formazione professionale (DFP) e ottenere sostegno. Lo fa sapere oggi, giovedì, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS).

I giovani residenti nel Cantone, nati tra il 1998 e il 2001, che non hanno ancora trovato un posto di tirocinio hanno la possibilità di annunciarsi compilando il formulario scaricabile dal sito: http://www4.ti.ch/decs/dfp/sportello/ricerca-di-un-posto-di-tirocinio/ Oltre ad allegare curriculum vitae e pagelle scolastiche, sarà richiesto di segnalare la professione per cui si cerca un posto di apprendistato motivando la scelta e comprovando le ricerche effettuate sino a quel momento. Seguirà in una seconda fase un colloquio con un ispettore di tirocinio della DFP per verificare il grado di motivazione e l’idoneità della persona rispetto al tirocinio scelto.

Per gli allievi della Scuola media usciti a giugno, la segnalazione non è necessaria perché tutti i giovani senza alcun collocamento a metà agosto saranno segnalati d’ufficio dai rispettivi orientatori che li hanno seguiti nelle sedi scolastiche. Per svolgere questo lavoro il DECS attraverso la DFP ha istituito un Gruppo Operativo per il collocamento a tirocinio (GOCT). Il GOCT lavora sotto la direzione della DFP e in collaborazione con l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (UOSP).

(Red)