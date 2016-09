“Sereno Variabile” a Lugano e Bellinzona

La trasmissione di Rai 2 “Sereno Variabile” farà tappa in Ticino. Nel prossimo mese di settembre, infatti, a Lugano e Bellinzona verranno effettuate alcune riprese del programma condotto da Osvaldo Bevilacqua.

Per gli Enti Turistici del Luganese e del Bellinzonese, così come per le rispettive città, si tratta di, “un’opportunità molto interessante per le destinazioni e i prestatori di servizi per mostrare a milioni di persone in tono piacevole e puramente divulgativo, le innumerevoli bellezze e eccellenze del territorio, le attività e i personaggi che lo animano e che, durante le riprese, lo racconteranno in prima persona”.

Nello specifico sabato 10 settembre le riprese saranno effettuate a Bellinzona in occasione del popolare mercato, mentre a Lugano esse avverranno oggi (venerdì) e domenica 11 settembre.

(Red)