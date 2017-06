Sfide e processi del federalismo svizzero

di Andrea Bertagni

«Spiegare il federalismo può sembrare banale, ma non lo è, in quanto ognuno di noi ha un punto di vista suo. Inoltre noi lo critichiamo anche, spingendoci a guardare le sfide che dovrà affrontare in futuro». Con queste parole, ieri a Bellinzona, uno dei curatori del libro “Il federalismo svizzero: attori, strutture e processi”, Sean Mueller - l’altra curatrice è Anja Guidici - ha riassunto alla stampa gli obiettivi del volume appena dato alle stampe dalla Armando Dadò Editore, appartenente alla collana “Le sfide della Svizzera”, diretta da Oscar Mazzoleni. Ed è stato proprio il direttore dell’Osservatorio della vita politica di Losanna a spiegare che quello appena pubblicato «è il primo libro di bilancio e di ricerca sul federalismo di lingua italiana in Svizzera per non addetti ai lavori».

Già, perché mostrando con parole e grafici (abbastanza) semplici pregi e difetti del federalismo svizzero, gli autori del volume, in tutto 8, Daniel Bochsler (Università di Copenhagen e Zurigo), Fabio Cappelletti (Università di Ginevra), Paolo Dardanelli (Università di Kent), Anja Giudici (Università di Zurigo), Daniel Kübler (Università di Zurigo), Sean Mueller (Università di Berna), Nenad Stojanovic (Università di Lucerna) e Adrian Vatter (Università di Berna), offrono un interessante contributo di riflessione sul funzionamento dei rapporti fra Confederazione, Cantoni e Comuni. Daniel Bochsler arriva ad esempio a immaginare che tra 30-40 anni i Cantoni non dovrebbero più esistere, perché troppo piccoli per risolvere i problemi politici-istituzionali e allo stesso tempo troppo grandi per dare un’identità ai propri abitanti.