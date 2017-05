Sfreccia dall'amico morente, salta la patente

Il TF ha respinto il ricorso di un direttore di azienda, pizzicato al radar di Balerna a 138km/h su 100. Andava dal suo migliore amico in fin di vita. Ritirata la licenza per 3 mesi.

Il fattaccio risale al 5 febbraio 2016, quando a 00.52 il direttore di un’azienda, che circolava sulla A2 all’altezza di Balerna, è stato pizzicato a viaggiare ad una velocità di 138km/h con il limite massimo di 100 mk/h. Il conducente avrebbe dichiarato che quella notte il suo migliore amico era stato ricoverato in fin di vita in un ospedale di Milano. L’uomo a causa della tensione emotiva e per raggiungerlo il più presto possibile non si sarebbe accorto del superamento del limite di velocità.

L’uomo, classe 1953, senza precedenti, aveva inoltrato ricorso contro la sentenza del Tribunale cantonale del Canton Ticino del 20 febbraio, che gli revocava la patente per 3 mesi, chiedendo che la pena venisse annullata o almeno diminuita a 1 mese di sospensione della licenza di condurre.

Ma i giudici non hanno accolto il ricorso dell’uomo, che sosteneva oltretutto di percorrere regolarmente quel tratto di autostrada e di essere a conoscenza della presenza del radar fisso nei pressi di Balerna. Il direttore afferma che il superamento del limite di velocità sia stato involontario, mosso dalla tensione emotiva per le gravi condizioni dell’amico. Ma la Corte non ha ritenuto valide le giustificazioni dell’uomo, poiché l’amico si trovava già in ospedale. La situazione sarebbe stata valutata diversamente se l’uomo malato si trovasse nell’auto o la presenza del direttore all’ospedale fosse di vitale importanza per l’amico.

Con l’introduzione del nuovo diritto sono inoltre stati inaspriti i provvedimenti amministrativi e le revoche: chi supera il limite di velocità di 35 km/h commette un reato grave, che viene punito con il ritiro della patente. In ogni caso le circostanze possono essere prese in esame e soppesate a dipendenza del pericolo creato e della colpa, questo per stabilire la durate della revoca (che parte da un minimo di 3 mesi).

In questo caso la Corte ha ritenuto che superare di 38km/h il limite di velocità fosse un elemento sufficiente, rimarcando che dal momento che egli conosceva i limiti in quel tratto, dimostra al contrario che non guidava con disattenzione ed era un pericolo per gli altri utenti della strada, quindi gli viene imputata anche una negligenza grave. L’uomo avrebbe infatti dovuto pensare se in quello stato d’animo fosse effettivamente in grado di mettersi alla guida, invece che usarlo come scusante.

Il ricorso del direttore d'azienda, difeso dall’avvocato Elio Brunetti è stato quindi respinto lo scorso 24 aprile, egli dovrà inoltre pagare le spese giudiziarie che ammontano a 2'000 CHF.

(Red)