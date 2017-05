Sì alla Civica alle scuole medie

Il Gran Consiglio ha approvato l’iniziativa popolare generica lanciata da Alberto Siccardi. Da settembre 2018 sarà una materia che sarà insegnata per 2 ore al mese.

La civica entra nella scuola in modo più organizzato di quanto capiti ora. Il Gran Consiglio ha infatti approvato con 69 voti favorevoli, 9 contrari e 4 astenuti l’iniziativa popolare generica lanciata da Alberto Siccardi.

In sostanza, dal settembre del 2018, la scuola media avrà una nuova materia di 2 ore mensili con una nota apposita e che sarà dedicata alla civica. Mentre nelle scuole medie superiori saranno introdotte due ore mensili (anche in questo caso con una nota), ma senza introdurre una nuova disciplina. Queste ore saranno infatti integrate in altre materia già esistenti.

(N.m.)