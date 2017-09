Sì alla Civica, "un passo verso la conoscenza"

Il comitato promotore dell’iniziativa “Educhiamo i giovani alla cittadinanza (diritti e doveri)” ha accolto con soddisfazione l’esito della consultazione popolare di oggi. Ricordiamo che l'accettazione del nuovo articolo 23a della Legge della scuola permetterà che l’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia venga insegnata quale materia a sé stante nella scuola media, mentre nelle scuole postobbligatorie essa dovrà essere inserita all’interno di altre discipline previste dai piani di studio.

Il comitato promotore ringrazia "tutte le cittadine e tutti i cittadini del Cantone, sia i favorevoli che i contrari alla modifica della legge, che hanno espresso la loro posizione su un tema così importante, permettendo altresì l’apertura di un ampio dibattito da noi auspicato, allorquando abbiamo deciso di non ritirare l’iniziativa popolare".

"La conoscenza dei meccanismi istituzionali e l’educazione alla cittadinanza sono elementi fondamentali nelle scelte che ognuno di noi è chiamato ad effettuare nella propria vita", secondo il Comitato per il "sì" alla Civica, il quale conclude sottolineando che "rafforzare l’insegnamento della civica nelle scuole è un passo importante sulla strada della consapevolezza e della conoscenza in un Paese, il nostro, che, grazie anche al modello della democrazia semidiretta, chiama spesso il cittadino a decidere sulle scelte del proprio futuro e su quello dell’intera comunità".

La reazione di Manuele Bertoli

Da parte sua il dirttore del DECS Manuele Bertoli ha così commentato l’esito del voto su Facebook: "Il popolo ha chiaramente confermato la soluzione sull’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia uscita dal Gran Consiglio, soluzione che sarà applicata dal prossimo anno scolastico (2018/2019). Difficile dire se questo voto sia stato a favore della civica come tale, per la verità non messa in discussione da nessuno, o per la soluzione organizzativa proposta per il suo insegnamento. La campagna di votazione ha oltrepassato nei toni il confronto sul tema, ciascuno ha espresso le proprie convinzioni con una certa irruenza. Ora si tratta di applicare la legge secondo quanto definito".

Soddisfatto il Comitato SOS sanità socialità scuola

Il Comitato SOS sanità socialità scuola, formato dal Sindacato VPOD Ticino, dall'Associazione infermieri e da altre associazioni sociosanitarie e scolastiche ticinesi, esprime la propria soddisfazione per l'ampio favore ottenuto dalla modifica dell'art. 15 della Costituzione cantonale, che ha raccolto il 71% di sì. Il Comitato auspica ora che "il Parlamento ticinese segua, dell'elaborazione delle leggi, i due principi inseriti nella Costituzione: garantire la presenza di servizi sociosanitari e scolastici fondamentali in tutte le regioni e garantire il loro finanziamento solidale da parte di Cantone e Comuni. Un primo passo concreto da fare sarà quello per migliorare l'offerta e il finanziamento degli asili nido e delle attività extrascolastiche".

"Un sì che è motivo di preoccupazione"

Da parte sua, il Comitato per il "no" sottolinea che "una parte consistente dell’elettorato ha comunque capito le nostre ragioni contrarie alla modifica della legge della scuola che si opponeva alle modalità proposte dai promotori dell’iniziativa ed era a favore di un efficace insegnamento della civica e dell’educazione alla cittadinanza".

Per il Comitato, l’esito della votazione è motivo di preoccupazione, "perché riflette una certa incomprensione tra il mondo della scuola e una parte della società", e fa sapere che "resterà impegnato e attivo affinché la volontà popolare possa essere applicata in modo adeguato e vengano ascoltati coloro che operano tutti i giorni con professionalità e competenza nella scuola".

I Verdi: "Soluzione che non accontenta né docenti né allievi"

Secondo i Verdi il netto "sì" odierno alla civica nelle scuole "era uno scenario prevedibile visto il rischio di mal interpretare il tema e della martellante e fuorviante campagna che hanno fatto gli iniziativisti". Per gli ecologisti le conseguenze di questa decisione sono "un maggiore carico di studio per gli alunni e una forzatura didattica per i docenti".

"Ancora una volta una parte della classe politica ha deciso di non ascoltare chi dovrà subire le scelte (ovvero i docenti) senza voler intraprendere la strada del coinvolgimento nella progettazione della scelta didattica scolastica", secondo il movimento, che ricorda che era contrario a quest’iniziativa non perché contrari all’insegnamento della civica, "ma bensì consapevoli che l’iniziativa proposta non rappresentasse la metodologia più efficace per poterla insegnare".

(Red)