Si stima un 2018 con il botto

In Ticino il PIL crescerà del 2,2%, mentre a livello nazionale del 2,4%. Si prevede inoltre una stabilità nell’occupazione se non addirittura una leggera crescita nell’industria.

di Nicola Mazzi

Il 2018 del Ticino sarà un anno importante, con una previsione di crescita del 2,2%, rispetto a un incremento del PIL nazionale del 2,4%. Il prodotto interno lordo, secondo le previsioni del BAK di Basilea effettuate a dicembre, dopo un 1.4% nel 2016 e un 1,4% nel 2017, prevede un incremento della crescita piuttosto consistente. Più prudenti, invece, le stime per il 2019 sia in Svizzera sia in Ticino con un PIL che dovrebbe aumentare ulteriormente, ma solo dell’1,7%. In sostanza gli esperti prevedono che l’economia sarà capace di ritrovare una certa forza dopo una leggera decelerazione avvenuta nel 2017.

I dati del PIL sono confermati da diversi fattori. Come rileva il monitoraggio congiunturale dell’Ustat (Ufficio di statistica cantonale), gli ultimi mesi del 2017 hanno confermato la crescita economica a livello internazionale, che ora dà prova di continuità. La persistenza di questo contesto economico sempre più positivo ha permesso alla congiuntura svizzera e a quella ticinese di cambiare marcia. Nel dettaglio sono sempre più evidenti i segnali positivi emanati dai comparti economici più esposti ai mercati esteri, come l’industria d’esportazione e il comparto alberghiero, i cui risultati positivi sembrano aver ritrovato una certa continuità. Inoltre, si fanno sempre più evidenti gli stimoli anche sul fronte interno, sebbene finora gli investimenti privati risultino ancora mediocri.