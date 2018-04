Sicurezza ferroviaria, lettera aperta di Mattei alle FFS

Il deputato del movimento MontagnaViva chiede alla direzione delle Ferrovie: "Il passaggio di treni che non fermano in stazione sono adeguatamente annunciati?".

Il deputato del movimento MontagnaViva Germano Mattei ha inviato una lettera aperta alla direzione delle FFS, dopo l’incidente mortale avvenuto il 19 aprile alla stazione di Giubiasco.

"Frequento regolarmente le nostre stazioni ferroviarie ticinesi e svizzere e più volte mi sono posto delle domande sul comportamento lungo le corsie dell’utenza e dei giovani in particolare, interrogativi delle abitudini come quella di avere delle cuffie o auricolari per l’ascolto di musica o per conversazioni telefoniche tramite cellulari, pratiche che isolano l’individuo dal mondo circostante".

Germano Mattei si chiede se non sia necessario intraprendere una campagna informativa sul pericolo che comportano questi atteggiamenti (per esempio cartellonistica, spot o altro). Il deputato si chiede inoltre se il passaggio di treni che non fermano in stazione sia adeguatamente annunciato (con annunci verbali, segnali acustici e visivi) sui binari e a che velocità viaggino questi convogli.

(Red)