Smog: a 80 km/h fra Chiasso e il Ponte Diga

La qualità dell’aria negli scorsi giorni è stata determinata da condizioni di stabilità atmosferica e forte inversione termica che hanno determinato un acuto e repentino peggioramento dello stato della qualità dell’aria a partire da mercoledì pomeriggio. In tutto il Mendrisiotto sono infatti stati registrati importanti superamenti del limite stabilito dall’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) per la media giornaliera delle polveri fini (PM10). Nella giornata di ieri sono stati raggiunti i 97 μg/m3 a Chiasso e 113 μg/m3 a Mendrisio.

S’informa quindi che sono date le condizioni per l’introduzione delle misure urgenti del Decreto esecutivo concernente le misure d’urgenza in caso d’inquinamento atmosferico acuto. Le previsioni di MeteoSvizzera indicano che almeno fino a domenica prossima non sono attesi cambiamenti significativi delle condizioni meteorologiche. Fino ad allora la massa d’aria presente in pianura a sud delle Alpi non sarà ricambiata e al contrario, l’avvezione di aria proveniente dalla Pianura padana contribuisce ad aumentare il carico di polveri fini nell’aria.

Sulla base di queste considerazioni, la Polizia cantonale, su richiesta del Dipartimento del territorio, ordina:

la limitazione di velocità generalizzata sulle autostrade e semiautostrade a 80 km/h, ad eccezione dei veicoli prioritari in servizio d’urgenza (polizia, pompieri, ambulanze, stato maggiore di condotta) sulla tratta autostradale A2, Chiasso – Ponte Diga Melide e sulla semiautostrada A394 Mendrisio – Gaggiolo il divieto di sorpasso sull’autostrada e semiautostrada per i veicoli pesanti

Dal canto suo il Dipartimento del territorio ordina il seguente ulteriore provvedimento:

la fissazione della temperatura massima a 20°C in tutti gli edifici dell’amministrazione cantonale nel Mendrisiotto e riscaldati con olio combustibile o con combustibili solidi

Le misure entrano in vigore oggi venerdì 20 ottobre 2017 a partire dalle ore 12.00.

Qui le altre raccomandazioni alla popolazione.

