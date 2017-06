Smog giù del 30% grazie alle misure d'urgenza

L’anno scorso la limitazione della velocità a 80 km/h in autostrada, decisa dal Dipartimento del Territorio (DT) quale misura d’urgenza per abbattere lo smog, ha ridotto le emissioni PM10 da combustione e le emissioni PM10 da risollevamento e abrasione del 30%. A dirlo, snocciolando i dati sulla qualità dell’aria 2016, è stato il direttore del DT, Claudio Zali, specificando come il bilancio delle misure d’urgenza sia soddisfacente, in quanto sono state introdotte rapidamente e senza difficoltà e hanno permesso una riduzione sensibile delle emissioni.

Scendendo un po’ di più nei dettagli si scopre come i limiti di legge per il diossido di azoto nel 2016 non sono stati rispettati negli agglomerati e lungo le strade più trafficate. Stessa cosa dicasi per l’ozono, «un problema comune a livello internazionale e a forte dipendenza dalle condizioni meteo», ha affermato il consigliere di Stato. La musica non cambia nemmeno sul fronte delle polveri fini PM10. i cui limiti non ovunque sono stati rispettati per le medie annue e «frequenti sono stati i superamenti nel Sottoceneri per la media giornaliera».

Ciò nonostante, è stato evidenziato, vi è stato un progressivo miglioramento della qualità dell’aria sul lungo termine e sotto controllo appare la situazione per l’anidride solforosa (SO2), il monossido di carbonio (CO) i metalli nelle polveri.

Ritornando sul fronte delle misure a carattere d’urgenza per abbattare l’inquinamento acuto da smog, è stato poi indicato come la misura della gratuità del trasporto pubblico ha prodotto un aumento dell’utilizzo del 20%.

Sui provvedimenti d’urgenza per le polveri fini, si è reso noto, è stato creata una nuova pagina web: www.ti.ch/smog-pm10.

(Red)