"Solo svizzeri negli uffici cantonali"

Norman Gobbi precisa le proprie affermazioni riguardo all'italiano in servizio presso l'Ufficio migrazione corrotto nell'ambito del rilascio di permessi di dimora.

Avevano suscitato polemiche anche in Italia le affermazioni rilasciate alla Tages Anzeiger da Norman Gobbi riguardo all’impiegato dell’Ufficio cantonale migrazione, di origine italiana, corrotto da un cittadino kosovaro nell’ambito delle mazzette per il rilascio di permessi di dimora a persone no aventi diritto.

“È stato un errore assumere un italiano”, aveva chiosato il direttore del Dipartimento delle istituzioni al giornale zurighese. Frase che aveva indispettito il console italiano a Lugano e il segretario generale degli italiani all’estero per la Farnesina, Michele Schiavoni, che aveva definito le dichiarazioni del ministro ticinese come, “la solita boutade”.

Sabato pomeriggio Gobbi è quindi tornato sulla questione fornendo alcune precisazioni in merito alle proprie affermazioni tramite il proprio profilo Facebook

“Secondo me negli uffici cantonali devono lavorare solo cittadini svizzeri. Per questo motivo all'Ufficio della migrazione - dove viene rilasciato agli stranieri il diritto di risiedere e lavorare sul suolo elvetico - fu un errore assumere nel 2009 un cittadino straniero”, scrive il ministro leghista.

“Dobbiamo garantire la sovranità dello Stato – continua Gobbi - È legittimo per un Governo assumere cittadini svizzeri, soprattutto in ambiti sensibili come quello della migrazione o nelle forze dell'ordine. Anche il Popolo lo chiede: prima i nostri”.

(Red)