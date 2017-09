Sommozzatori in formazione in Ticino

Sotto l'egida della Sezione Polizia lacuale della Polizia cantonale, in questi giorni in Ticino si sta svolgendo un Corso di formazione base per sommozzatori di polizia. Corso promosso dall'Istituto svizzero di polizia e diretto dal Primo tenente della Polizia cantonale Andrea Cucchiaro.

La formazione è iniziata lunedì e durerà fino a venerdì, e vede tra i partecipanti 23 agenti e 5 responsabili dei corpi di polizia dei cantoni di Ticino, Zurigo, Svitto, Ginevra, Vaud, Berna, Turgovia, San Gallo, Basilea Campagna.

Durante il primo giorno di formazione si è tenuto un corso teorico mentre il secondo giorno esercizi pratici a Minusio nelle acque del Lago Maggiore. Sono state realizzate tre scene del crimine sott'acqua e una quarta con un esercizio in grotta sfruttando il cunicolo della diga della Verzasca che sfocia a Minusio.

Oggi il corso si sta svolgendo in Valle Verzasca a Lavertezzo con il recupero di persone e materiale nel fiume. Gli ultimi giorni della formazione vedranno impegnati i corsisti nella constatazione di infortuni nella pratica del canyonig per poi terminare venerdì con l'esame finale.

(Red)