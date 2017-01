Sostegno da più parti ai giornalisti de "Il Caffè"

Il Sindacato svizzero dei mass media (SSM), il Comitato dell' Associazione Ticinese dei Giornalisti (ATG) e syndicom, il sindacato dei media e della comunicazione, hanno espresso oggi la loro vicinanza ai quattro giornalisti de "Il Caffè", ossia il direttore Lillo Alaimo, il vice direttore Libero D’Agostino, il caporedattore Stefano Pianca e la redattrice Patrizia Guenzi, sotto accusa a seguito del procedimento penale promosso dalla clinica Sant’Anna nei loro confronti.

La magistratura ticinese, lo ricordiamo, sarebbe intenzionata a promuovere nei loro confronti l’accusa di diffamazione e concorrenza sleale, in relazione ad alcuni articoli pubblicati sul domenicale con rivelazioni sull'errore medico contestato al chirurgo Piercarlo Rey, presso la struttura privata.

Il SSM fa sapere di sottoscrivere l’appello lanciato ieri in loro difesa e scrive, in un comunicato stampa, che "questo modo di agire costituisce un’indebita pressione e viola i sacrosanti diritti della libertà di stampa. Soprattutto considerato che al settimanale non viene contestato alcun errore o imprecisione. Come ben espresso nell’appello che sottoscriviamo, la difesa della libertà di stampa è oggi ancor più indispensabile in una realtà come quella attuale, dove la pluralità di informazione va sempre più impoverendosi".

Il Comitato dell'Associazione Ticinese dei Giornalisti parla del "rischio di arbitrio nei confronti della stampa": "La pagina bianca pubblicata ieri dai colleghi del settimanale Il Caffè - si legge nella sua nota - richiama le pagine bianche che durante la Seconda guerra mondiale il Consiglio Federale imponeva alla stampa con la censura preventiva. Nei sei anni di guerra i poteri eccezionali del governo obbligarono diverse volte i giornali - anche quelli ticinesi - a pubblicare spazi bianchi in luogo degli articoli censurati perché ritenuti inopportuni".

L'ATG ritiene che il gesto dei colleghi di Locarno di pubblicare una pagina bianca "descriva esattamente il pericolo che corre la libertà di stampa se la Magistratura, senza individuare alcun errore, alcuna notizia non verificata, dovesse realmente portare a processo dei giornalisti per un non meglio definito 'accanimento giornalistico'".

Secondo il Comitato dell'Associazione, "la libertà di stampa resta un bene prezioso e fondamentale della democrazia, e le cronache di questi anni ci dicono tristemente che proprio questo diritto è uno dei primi ad essere messo in forse dai regimi autoritari".

Solidarietà è, come detto, stata espressa anche da Syndicom, che esprime preoccupazione per quanto accaduto e ribadisce il proprio sostegno a chi si oppone a ogni tentativo di imbavagliare la libertà di stampa. "Fare giornalismo d’inchiesta non è semplice - scrive nel comunicato odierno - perché si corre il rischio di scontrarsi con i poteri forti che hanno grandi mezzi finanziari". Davanti a situazioni di questo tipo, syndicom invita i giornalisti a non farsi intimidire e a continuare a ricercare la verità nell’interesse di tutti.

In un periodo storico in cui viene messa a rischio la sopravvivenza stessa dei giornali e della carta stampata, secondo il sindacato è importante che i giornalisti vengano messi in condizione di poter operare in modo adeguato, al riparo da qualsiasi intimidazione. Per questo motivo lancia un appello agli editori, ai direttori e alle redazioni ticinesi "affinché prendano posizione su quanto accaduto, valorizzando e proteggendo il giornalismo d’inchiesta".

In quanto sindacato dei media e della comunicazione, syndicom si batte affinché i giornalisti abbiamo gli strumenti, la forza e il tempo necessari per lavorare al meglio. Per questo, syndicom si sta adoperando affinché il settore sia regolato da un Contratto Collettivo di Lavoro, che in Ticino e nella Svizzera tedesca manca ormai da più di 12 anni.

(Red)