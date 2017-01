Spuntano le mutande davanti al Governo

(LE FOTO) Alcune centinaia di persone, dei vari sindacati e dei partiti di sinistra, sono scese in piazza oggi a Bellinzona per dire "Stop ai tagli" soprattutto nel sociale.

Questa mattina, a Bellinzona, sono scese in piazza alcune centinaia di persone per dire "Stop ai tagli" nel sociale e per esprimere il loro parere negativo in merito alla Riforma III delle imprese. Lo hanno fatto mostrando vari cartelli e soprattutto appendendo davanti all'entrata del Governo delle mutande.

I manifestanti hanno così voluto far capire alla popolazione che, a loro avviso, è necessario votare tre volte "no" in occasione dell'appuntamento con le urne del 12 febbraio: no "alla riduzione delle prestazioni sociali", no "al peggioramento dell’assistenza e cura a domicilio" ed infine no "all’indebolimento della giustizia".