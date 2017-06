Su Argo 1 Noseda vuole vederci chiaro

Il procuratore generale John Noseda ha inviato una raccomandata alla Commissione della gestione del Gran Cosiglio ticinese, chiedendo l'incarto relativo al caso Argo 1. A darne notizia il Corriere del Ticino, che specifica come sia stata recipita con stupore da parte di molti commissari, essendo il lavoro della Sottocommissione giunto quasi al termine.

La volontà di Noseda è condurre delle verifiche su quanto emerso in ambito prettamente politico, per poi mettere il tutto in relazione all'inchiesta aperta qualche mese fa per caporalato. Non vi sarebbero però coinvolti funzionari o ex funzionari del Cantone.

Il presidente della Sottocommissione vigilanza, Alex Farinelli, ha evidenziato che il rapporto finale della Commissione sia ormai in dirittura d'arrivo e ha fissato la sua presentazione ai membri della Gestione il 13 giugno.

(Red)