"A sud di Lugano prima del 2035"

Il Consiglio di Stato ha incontrato oggi a Locarno la Deputazione ticinese alle Camere federali, per la consueta riunione di preparazione alla Sessione estiva del Parlamento. Sono stati inoltre discussi alcuni temi politici di particolare attualità per il Cantone. Durante la riunione sono state riassunte le azioni intraprese per promuovere l’iniziativa cantonale – già sostenuta da Vallese e Ginevra – che chiede con fermezza a La Posta di attribuire dei diritti ai Comuni e ai cittadini. È stata commentata in modo positivo la linea fin qui adottata dalla Commissione delle telecomunicazioni e dei trasporti del Consiglio degli Stati, in attesa di ricevere segnali da altri Governi cantonali.

In merito alla riforma delle prestazioni complementari AVS/AI – che sarà discussa dal Consiglio degli Stati – il Consiglio di Stato e la Deputazione hanno convenuto di rendere nota ai parlamentari la posizione del Canton Ticino, favorevole alla proposta di vietare il ritiro anticipato degli averi accumulati nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria (2. pilastro). Sono inoltre state discusse alcune proposte per migliorare l’equità del sistema, limitando le disparità di trattamento fra i beneficiari. È inoltre stata riaffermata l’esigenza di difendere il margine di autonomia dei Cantoni.

In tema di mobilità, è stata poi discussa la richiesta che siano valutati – prima del 2035 – il prolungamento della Nuova trasversale ferroviaria alpina a sud di Lugano e l’aggiramento dell’agglomerato di Bellinzona. Benché un ulteriore investimento sull’asse del San Gottardo non sia al momento considerato prioritario dalle autorità federali, è stato convenuto che la Deputazione proseguirà con i propri sforzi di informazione e sensibilizzazione.

Per quanto riguarda la situazione dell’industria idroelettrica, in vista del dibattito parlamentare le autorità politiche ticinesi hanno ribadito il loro appoggio al progetto elaborato dalla maggioranza della Commissione energia del Consiglio Nazionale. È stato sottolineato che questa soluzione fornirebbe un contributo decisivo per rispondere alla grave crisi che tocca il settore, anche in vista delle sfide cruciali attese nei prossimi anni.

