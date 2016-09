Sui cantieri ticinesi ci si fa sempre meno male

Per il terzo anno consecutivo, il Ticino si posiziona al di sotto della media nazionale per quanto riguarda la frequenza degli infortuni professionali nel settore della costruzione. Secondo i dati statistici emessi recentemente dalla Suva, infatti, nel 2015 il dato è rimasto entro livelli contenuti. Un risultato ulteriormente positivo se si pensa come in soli quattro anni la media degli infortuni in Ticino sia calata del 23%.

La SSIC Sezione Ticino si dice «particolarmente soddisfatta» del risultato, ricordando come si tratti di una stabilizzazione del trend positivo riscontrato dal 2011 a oggi. Nel nostro Cantone, come detto, nell’arco di un quadriennio si è infatti passati da 220,3 infortuni ogni mille lavoratori a tempo pieno a 171.8, per una riduzione di quasi un quarto. In termini assoluti, in Ticino nel 2011 erano stati registrati 2.103 incidenti sui cantieri, contro i 1.663 del 2015 (ben 440 infortuni in meno). «Davvero un buon risultato, ritenuto che comunque ogni infortunio è sempre di troppo, pur coscienti che il rischio zero nel nostro settore non esiste», commenta la Società Svizzera Impresari Costruttori Sezione Ticino. Dopo oltre un decennio di sostanziale stabilità per quanto riguarda la frequenza degli infortuni sui cantieri ecco quindi che qualcosa sembra essere cambiato nell’approccio alla prevenzione di infortuni e malattie professionali. «Gli sforzi profusi in modo congiunto da tutti gli attori della costruzione (Suva, SSIC, imprese di costruzione, quadri, maestranze, direttori dei lavori, progettisti, fornitori, ecc.) hanno dato i loro frutti», sottolinea la SSIC Ticino. E continua: «Si può ancora migliorare mediante un maggiore coinvolgimento dei progettisti e dei direttori dei lavori chiamati a progettare e pianificare i vari interventi mantenendo un occhio attento anche alla sicurezza».

(Red)