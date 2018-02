Sui rimborsi ci pensa il Controllo delle finanze

La questione dell’indennità del Consiglio di Stato e del cancelliere è stata discussa oggi dalla Commissione della gestione. Dopo aver denunciato una situazione “illegale”, l’MPS martedì ha dato mandato a Matteo Pronzini di inoltrare una richiesta al Gran Consiglio affinché venga risarcito "in merito agli illegali privilegi che il Governo si è attribuito in pregio a qualsiasi disposizione legale". Secondo una stima dell’MPS, dal 1999 i membri dell’Esecutivo avrebbero ricevuto 1,75 milioni di rimborsi “senza la necessaria base legale”. Ieri, racconta la presidente Pelin Kandemir Bordoli (PS) “abbiamo deciso di chiedere una verifica della situazione al Controllo cantonale delle finanze, che stilerà per noi un rapporto”. Spazio anche all’iniziativa “Giù le mani dalle Officine”. “Abbiamo preso visione della perizia sulla ricevibilità dell’iniziativa popolare, chiedendo ulteriori approfondimenti all’avvocato Veronelli per completare il quadro e per poi procedere all’elaborazione del testo conforme”.

Infatti il parere del consulente giuridico Tiziano Veronelli ha stabilito che l’iniziativa, per essere ricevibile, deve essere modificata in tre punti: l’indicazione dell’attuale sito produttivo, l’inserimento della zona nel Piano direttore e il riferimento al contratto collettivo di lavoro.

Firmati anche tre rapporti: di Fabio Bacchetta-Cattori (PPD) sui conti di BancaStato, di Milena Garobbio (PS) su quelli dell’Azienda cantonale dei rifiuti e del leghista Michele Guerra sul nodo intermodale della stazione di Lugano.

(Red)