Sulla canapa light Gobbi cosa intende fare?

Il ministro ne potrebbe parlare in Governo. Il deputato PLR Galusero si dice preoccupato per un eventuale adeguamento alla legge federale, più permissiva di quella cantonale.

di Nicola Mazzi

Probabilmente già nella seduta di oggi il consigliere di Stato Norman Gobbi porterà sul tavolo del Consiglio di Stato il tema della canapa. Il responsabile del DI vuole infatti intavolare una discussione in seno all’Esecutivo cantonale per capire se c’è margine di manovra per modificare la legge cantonale. Una normativa, ricordiamo, che è più restrittiva di quella federale.

Il tema è di stretta attualità, in quanto quello della marijuana a basso contenuto di THC sta dividendo il Cantone e soprattutto riporta d’attualità tristi pensieri legati all’epoca dei canapai. Quando (tra il 1996 e il 2001) nascevano come funghi negozi che vendevano i famosi sacchetti odorosi e il Ticino era preso d’assalto da compratori esteri. Ma soprattutto molti campi agricoli si erano trasformati piantagioni di canapa e le colture indoor venivo installate in decine e decine di capannoni industriali.

Ora, il direttore del DI intende riaprire il discorso. Bisogna capire se in modo restrittivo e quindi ascoltando i segnali che stanno lanciando diversi Comuni, oppure adeguando la legge cantonale a quella federale che è più permissiva sulla canapa light.