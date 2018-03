Sulla riforma scolastica sarà referendum

Il comitato cantonale dell’UDC, che si è riunito questa sera a Rivera, ha annunciato che lancerà il referendum contro “La scuola che verrà”, che ha appena ricevuto il via libera del Parlamento. "La proposta del DECS non ci piace per nulla e quindi è nostra intenzione fermare il treno prima che parta», ci ha detto il presidente del partito Piero Marchesi.

Il comitato è poi tornato a dibattere sull’iniziativa “Prima i nostri”, dopo che il Legislativo cantonale ha bocciato la legge di applicazione in quanto giudicata non conforme al diritto superiore e quindi inapplicabile. Durante la serata i democentristi hanno ribadito la loro volontà di non volere assolutamente mollare l’osso: "Abbiamo deciso di tornare alla carica, ma questa volta lo faremo con una proposta più “light”".

(S.M.)